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Заваров о лидере сборной России: "Он может спокойно ехать в Украину"

Сергей Шаховец
17 августа, 21:08
Российские СМИ обеспокоены, что российского футболиста Монако Александра Головина могут не пустить в Украину. Но экс-тренер сборной Украины сумел их успокоить

Александр Головин / Фото: Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров считает, что российский футболист Монако Александр Головин может спокойно ехать в Украину на матч с Шахтером. Никаких препятствий по въезду игрока сборной России не должно возникнуть, высказался РБК Спорт Заваров.

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"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду Монако в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", – сказал РБК Спорт Александр Заваров.

Александр Головин / Фото: Reuters

Полузащитник Монако Александр Головин выступает за свой клуб с 2018 года. За этот период он сыграл 95 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 18 ассистов. Трансферная стоимость лидера сборной России, по данным Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

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Александр Головин / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня Шахтер сыграет первый матч в Лиге чемпионов против "монегасков". Поединок пройдет в Монако на стадионе "Луи II". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер примет Монако в Лиге чемпионов в Харькове

Ответный матч противостояния состоится в Харькове на стадионе "Металлист" 25 августа. Билеты на матч уже есть в продаже.

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