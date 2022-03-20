Засунул язык в заднее место и зарабатывает деньги! Экс-игрок Динамо продолжает уничтожать Тимощука

Анатолий Тимощук и Александр Алиев / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Война в Украине продолжается уже четвертую неделю. Армия российских фашистов бомбардирует города под видой некой спецоперации, убивая даже детей.

Многие украинские спортсмены поддерживают страну либо на гуманитарном фронте, либо в теробороне. Правда, есть и уникумы, которые предпочитают игнорировать войну.

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Самый яркий пример из мира спорта – Анатолий Тимощук, работающий в тренерском штабе Зенита. Уроженец Луцка не сказал ни слова о вторжении России, что можно объяснить жирным контрактом с клубом "Газпрома". По своему экс-партнеру по сборной Украины жестко прошелся Александр Алиев.

"Тимощуку не писал и не собираюсь. Этот человек показал, какой он патриот Украины. Это просто какая-то тряпка. Сделать фотки и выставить в Instagram, чтобы показать людям, – это да. А когда пришли горе и война... Ему же никто не говорит брать автомат и идти воевать. Он мог высказать поддержку нашим военным, ребятам на передовой, которые сражаются за нашу страну. Гибнут мирные люди и детки, а он даже слова не сказал. Засунул язык в заднее место, сидит себе спокойно и зарабатывает деньги. Для него это главное, он предатель. Он всегда был подхалимом".

Ранее Алиев назвал Тимощука и Ордеца обос*анными тряпками из-за игнорирования войны в Украине. Сам экс-игрок Динамо является уроженцем российского Хабаровска, однако первые же дни войны вступил в тероборону, чтобы защитить Киев от путинских орков.