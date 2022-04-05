Застряли в Мордоре. Брынзак попытался выгородить россиянок

Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Необъявленная война России против Украины вынудила наших биатлонистов досрочно завершить сезон. Кто-то, как Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Анастасия Меркушина с оружием в руках защищает Родину от фашистов, а кто-то оказался в самом логове захватчиков.

Глава Федерации биатлона Владимир Брынзак в интервью Суспильне.Спорт рассказал, где сейчас находятся экс-россиянки.

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"Когда сезон закончился, они поехали домой навестить родителей и там застряли. Они мне звонили, тренируются. Сказали, что готовы уехать, когда будет централизованная подготовка. Рассказова уже в Поклюке. Она была в Украине и уехала вместе с командой. Она находится и тренируется. Екатерина Бех и Оксана Москаленко, в свою очередь, пока никуда не уезжали. У них дома есть снег, поэтому они там катаются. Потому они приняли такое решение.

Поклюка приняла беженцев, молодых спортсменов из Украины. Они уехали, чтобы быть в безопасности. Централизованного сбора с участием украинок пока нет. Билосюк, Кривонос, Меркушина, Белкина и все ребята пока служат. Но есть решение, что если будет централизованная подготовка, Министерство спорта будет их отпускать. Поскольку сейчас межсезонье, то такой необходимости нет, они служат. А в мае уже начнут подготовку. Но рано еще говорить об этом", – сказал Брынзак.

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

Ранее лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный раскритиковал натурализованных спортсменов, которые с начала войны не осудили Россию за агрессию. Прославленный биатлонист пожелал им оставаться в рашке и не возвращаться в Украину.

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Екатерина Бех с началом войны уехала в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что в составе сборной Украины в сезоне 2021/22 насчитывалось семь натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь.