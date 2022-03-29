Застрелитесь теперь! Российских биатлонистов вышвырнули из мирового спорта

Биатлонисты наказаны за войну / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Международный союз биатлонистов сообщил, что членство России в организации приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU.
Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения приняты единогласно.
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"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта", – говорится в заявлении.
Также Исполнительный совет считает, что российская война в Украине остановила деятельность Федерации биатлона Украины. И было бы несправедливо, если бы национальные федерации России и Беларуси продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU, в то время как их страны воспрепятствовали проведению спортивных мероприятий в Украине.
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Также в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено.