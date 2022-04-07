Защитная амуниция передана военным. Первый транш помощи от победителя Кубка УЕФА

Юрий Вирт выставил на аукцион для помощи ВСУ главную награду карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Юрий Вирт сдержал свое слово. После проведения торгов чемпионской медали за победу в Кубке УЕФА 2009 года, экс-голкипер донецкого Шахтера закупил и передал ВСУ необходимую амуницию.

Всего с аукциона Вирт выручил 220 тысяч гривен. Первую часть средств главный тренер Вереса потратил на каски и рации, которые лично уже передал украинским защитникам. Вторая партия – это бронежилеты, которые будут доставлены на передовую. Поставка этого обмундирования в процессе.

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Юрий Вирт / Фото: Facebook Yuriy Virt

Также Юрий Вирт ведет информационную войну против агрессора. Футбольный специалист уверен, что винит только Путина в этой войне мало, так как виноват весь русский народ.

Алиев и Милевский сыграли в футбол в Киеве / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Тем временем в столице Украины начал возрождаться футболу. Известные украинские игроки разного возраста сыграли дружеский матч против жителей Оболонского района Киева.