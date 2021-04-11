Заря сломила Ингулец во втором тайме и вышла на третье место, обойдя Десну

В воскресенье в отечественной Премьер-лиге проходят еще четыре матча. Вашему вниманию – расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины. В одном из них Заря в Кропивницком смогла взять три очка в дуэли с неуступчивым Ингульцем.

В первом тайме луганская команда владела ощутимым преимуществом, но голов зрители так и не увидели. А в начале второй половины Заря доказала свое преимущество в классе. На 51-й минуте полузащитник Владлен Юрченко завершил хорошую комбинацию, пробив в одно касание из пределов штрафной площадки.

А на 66-й минуте все вопросы о победителе снял бразилец Жуниор Рейс. Защитник подключился к комбинации на левом фланге и мощным ударом вколотив мяч в сетку – 2:0.

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Этот успех позволил парням Виктора Скрипника на два очка обойти черниговскую Десну и вернуться на третье место.

Тем временем, футболист украинской команды заинтересовал два российских клуба.

Смотрите, как неделей ранее Заря обыграла Рух во Львове: