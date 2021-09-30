Заря – Рома: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Скрипник vs Моуринью / Фото: Reuters

Жозе Моуринью снова в Украине. Сегодня возглавляемой им итальянской Роме в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций противостоит луганская Заря. Начало матча – в 19:45. Онлайн Заря – Рома доступен на нашем сайте.

ЗАРЯ – РОМА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики букмекерских контор большим фаворитом матча называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 5.10, на победу Зари – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Зари – 13%

ничья – 19%

выигрыш Ромы – 68%

наиболее вероятный счет – 0:2

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Напомним, в первом туре Лиги конференций Заря проиграла в Норвегии клубу Буде-Глимт 1:3, тогда как Рома на своем поле разгромила софийский ЦСКА 5:1.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

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Главный тренер Ромы Жозе Моуринью:

"Я встречался с Зарей несколько лет назад, матч был в декабре. Ожидаем хороший поединок и надеемся, что атмосфера на стадионе будет располагать к положительному результату, за которым мы и приехали. Стоит ли у нас в приоритете выиграть кубок Лиги конференций? На данный момент мы сконцентрированы на ближайшем матче и загадыватьтак далеко не хотим. Честно говоря, мы отдаем все силы в чемпионате Италии, но мотивации и желания нам не отнять и для этого турнира".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Я не имею права много говорить о Моуринью, ведь и так весь мир знает о его профессионализме, как он умеет играть и тренировать. Он знает все о футболе. Жозе – живая легенда, который приезжает к нам в гости, и это большая честь. Очень большой опыт не только для ребят, но и для меня в особенности, ведь общаться с ним и учиться у него можно многому. Надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат".

Отметим, что перед игрой с Ромой Заря разгромила в УПЛ Днепр-1 со счетом 4:0.

Рома же перед матчем с Зарей уступила в чемпионате Италии Лацио 2:3.