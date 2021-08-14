Запомните это имя! Украинец выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку

Украинец Гудыма - чемпион Европы

В борьбе за золотую медаль в сербском Новы-Место украинец Александр Гудыма опередил 42 соперника.

На 37 секунд от Гудымы отстал швейцарец Роман Хольцер, на 54 секунды – француз Александр Мартинс.

Итоговые результаты

1. Александр Гудыма (Украина) – 6 минут, 43 секунды

2. Роман Хольцер (Швейцария) +37 секунд

3. Александр Мартинс (Франция) +54 секунды

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Отметим, что ранее бронзу на чемпионате Европы по маунтинбайку добыла украинка Ирина Попова в дисциплине кросс-кантри элиминатор среди взрослых.

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Напомним, что на недавней Олимпиаде в Токио лидер сборной Украины в маунтинбайке Яна Беломоина показала лучшее время нашей страны в истории Игр, но этого хватило лишь для восьмого места.