Заплатили меньше, чем за Миколенко. Хорватский клуб купил капитана сборной Украины

Евгений Чеберко теперь полноправный игрок Осиека / Фото: официальный сайт "Осиек"

23-летний футболист будет выступать за Осиек до июня 2025 года, сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро, по данным Transfermarkt .

"Я рад, что Осиек купил мой контракт и что я больше не арендованный игрок. Я также благодарен главному тренеру команды Ненаду Бьелице, потому что этот шаг показывает мне, что он верит в меня и мои способности. Я надеюсь, что смогу отблагодарить команду, сделав свой вклад в завоевание трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь прекрасная атмосфера, и товарищи по команде, которые меня всегда поддерживали", – сказал Чеберко пресс-службе команды.

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Отметим, что украинец выступает за хорватский клуб с февраля прошлого года. За это время Чеберко сыграл за Осиек 26 матчей, в которых забил один гол.

Ранее Евгений выступал за Днепр, Зарю и австрийский ЛАСК.

Евгений Чеберко / Фото: Getty Images

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Евгений был одним из лидеров молодежной сборной Украины, в которой был капитаном команды. А в октябре 2020 года Евгений Чеберко сыграл дебютный матч за главную команду страны.

Напомним, что в первый день нового года игроком английского Эвертона стал Виталий Миколенко. Киевское Динамо за трансфер своего воспитанника получит 23 миллиона евро.