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Запал язык! В России погиб вратарь во время матча

Любомир Луканюк
29 августа, 09:52
Голкипер клуба Красная Звезда Александр Шишмарев умер во время товарищеского матча после столкновения с соперником, более часа врачи боролись за жизнь футболиста

Александру Шишмареву было 23 года

В Калининграде во время товарищеского матча между командами Красная Звезда и Балтика случилась трагедия. Погиб 23-летний вратарь Красной Звезды Александр Шишмарев после столкновения с соперником.

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Врачи Балтики, а затем и скорой помощи в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось, сообщает "Чемпионат".

"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", – заявил президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис.

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Так совпало, что ровно 20 лет назад после столкновения с соперником умер украинский вратарь Сергей Перхун, который выступал за московский ЦСКА.

Напомним, что недавно умер легендарный немецкий форвард Герд Мюллер.

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