Замесил! Украинский претендент на золото Олимпиады Хижняк начал в победы!

В поединке 1/8 финала боксерского турнира Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк уверенно разобрался с хозяином ринга – японцем Юито Мориваки

Хижняк победил Мориваки по всем статьям / Фото: Reuters

Все пять судей отдали преимущество Александру Хижняку в каждом из трех раундов. В итоге 25-летний украинец победил японца Юито Мориваки со счетом 5:0.

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В 1/4 финала Олимпиады Хижняк встретится с 21-летним Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики. Этот бой состоится в воскресенье, 1 августа. Начало – в 06:18 утра по киевскому времени.

Отметим, что Хижняк – фаворит №1 на "золото" в весе до 75 кг и главный претендент на выигрыш первого места на Играх среди всех украинских спортсменов, согласно котировкам аналитиков.

Александр – чемпион мира-2017 года и самый техничный боец того мундиаля. Подтвердил свой класс "золотом" на Евроиграх-2019. В финале олимпийского отборочного турнира в июне 2021-го разобрался с главным соперником в своем весе – симферопольцем Глебом Бакши, который выступал за Украину, но после оккупации Крыма принял российское гражданство.

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