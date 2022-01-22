22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Заковали в наручники и добивали битой: в Мексике жестоко избили российского чемпиона UFC

Сергей Шаховец
22 января, 15:03
Первый российский чемпион UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров пострадал во время инцидента в местном отеле

Олег Тактаров / Фото: Twitter

Конфликтная ситуация возникла после того, как Олег Тактаров заступился за девушку, которая повздорила с охраной местного отеля, сообщил в своем телеграмм-канале журналист Александр Лютиков.

По его словам, бойца ударили по затылку, а затем несколько человек били ногами и душили. При этом ноги россиянина стянули леской, а руки заковали в наручники. Это подтверждает и сам боец.

Реклама

"Я попросил не терроризировать людей – предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты.

Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Оказалось, что это федеральная полиция, они со мной обошлись профессионально" , – рассказал 54-летний Тактаров.

Журналист сообщил, что Тактаров до сих пор находится в Мексике и "из соображений безопасности до отъезда домой не собирается рассказывать подробности этой удивительной истории".

Напомним, Олег Тактаров в июле 1995 года выиграл однодневный турнир-восьмерку UFС 6, за что получил пояс. Статус регулярного чемпиона UFC появился лишь в 1997 году, однако в 2020-м бывшие руководители UFC, основатели промоушена Арт Дэйви и Боб Мейровитц, заявили, что Тактарова можно считать первым российским чемпионом UFС.

Реклама

По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.

Олег Тактаров / Фото: Getty Images