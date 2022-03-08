Загадочный букет получила в США первая олимпийская чемпионка Украины

Цветы от неизвестного для первой олимпийской чемпионки Украины Оксаны Баюл / Фото: Коллаж: Сегодня

Вернувшись с дочкой из магазина, первая золотая медалистка Олимпиады в истории Украины Оксана Баюл нашла у порога своего дома букет цветов. Рядом с желтыми цветами в желтом горшке, лежала визитка Яроша сине-желтая открытка со словами поддержки Украине.

При этом имя дарителя не указано. О чем в своем Instagram сообщила Байл:

Реклама

"Мы были в магазине. И кто-то купил для нас это. Но мы понятия не имеем, от кого цветы. Спасибо, спасибо люди!".

Баюл, взявшая "золото" в 1994 году, после того успеха в Лиллехаммере переехала жить в США.

Фигуристка восхищается мужеством украинского народа, который яростно сражается с российскими оккупантами. Вот что она написала в первые дни войны:

"Мои мысли с моими украинцами, меня просили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на том, что происходит на земле – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа!!! Я не эксперт по внешней политике, поэтому оставлю анализ людям поумнее меня. Слава Украине. Героям Слава!"

Реклама

Смотрите, как Баюл выиграла Олимпиаду-1994