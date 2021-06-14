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Загадка для фанатов: Кривбасс показал клубный автобус с тайной особенностью

14 июня, 23:59

Андрей Трофимов

На автобусе изображены исторические эмблемы и достижения клуба, а также набиты фамилии всех тренеров и футболистов

Красно-черный красавец. Так в Кривбассе назвали свой новый клубный автобус. Его представили после выхода в Первую лигу

По итогам сезона во второй Лиге чемпионата Украины Кривбасс завоевал повышение в классе – следующий чемпионат команда из Кривого Рога проведет в Первой лиге. В новый чемпионат футболисты ворвутся на новом красно-черном автобусе.

Команда представила новые клубное средство передвижения футболистов. "Это больше, чем просто клубный автобус", – говорится в ролике. У него шесть особенностей:

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  1. На автобусе изображены исторические эмблемы и достижения клуба.
  2. На автобусе набиты фамилии всех тренеров и футболистов.
  3. Использованы слоганы Кривбасса, которые были заимствованы у фанатов клуба. "Кривбас – це ми" и "Ім'я нам Кривбас".
  4. Логотипы фанатских группировок клуба.
  5. QR код со ссылкой на сайт команды.
  6. А шестую особенность фанатам предлагается найти самостоятельно:

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Источник: Сегодня|Спорт

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