Задушил соперника до потери сознания: брутальный нокаут в MMA

Польский боец смешанных единоборств Якуб Дродзил феерически дебютировал в профи. На турнире HYPE 1 он уже в первом раунде в прямом смысле слова задушил своего соотечественника Кристиана Барточа, для которого этот поединок также был первым в профессиональной карьере.
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Бой проходил в необычном для боев MMA ринге – бойцы сражались как будто в яме с мягкими стенами. Дродзил зажал голову своего соперника под рукой, а затем прижал его к стене ринга и держал, пока тот не потерял сознание. Этот прием называется "Однорукая гильотина".
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