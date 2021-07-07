Задавил позитивом: безумные эмоции капитана сборной Италии перед серией пенальти

Джорджо Кьеллини веселился перед серией пенальти, в то время как Жорди Альба был предельно серьезным. Итальянец подшучивал над соперником, пока арбитр бросал монетку

Джорджо Кьеллини и Жорди Альба перед серией пенальти / Фото: Reuters

Сборная Италии в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020. Казалось бы, перед лотереей у всех игроков нервы должны быть натянуты до предела, но это не касалось капитана итальянской сборной Джорджо Кьеллини.

Итальянец был настолько заведен во время определения, какая команда будет пробивать первой, что едва сдерживал эмоции. Он подшучивал над испанцем Жорди Альбой, а затем крепко его обнял.

Ранее мы писали, что стюардесса спутала футболиста сборной Италии с болельщиком, пытавшимся выбежать на поле. Итальянский футболист отправился праздновать победу над Испанией с болельщиками, а затем его спутали с фанатами и не хотели пускать назад на поле.

Также мы писали, что самого низкого футболиста Евро подсадили, чтобы он смог дать подзатыльник партнеру. В хорошем коллективе главное – поддержка. Вот и в сборной Италии не обделили Инсинье и помогли сделать подзатыльник Доннарумме.