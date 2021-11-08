Забью два раза по десять мячей! Как Берлускони проспорил Шевченко собственную яхту

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Спустя 22 года Андрей Шевченко снова вернулся в Италию. На этот раз 45-летний украинец будет работать главным тренером клуба Серии А – не близкого ему Милана, а Дженоа.

В связи этим возвращением вспомним одну интересную историю из прошлого. В начале 2000-х в Украине ходили слухи, что тогдашний владелец Милана Сильвио Берлускони пообещал Андрею Шевченко подарить свою яхту, если тот забьет в дебютном для себя чемпионате Италии 25 мячей.

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И вроде бы как даже подарил, хотя форвард не дотянул до нормы один мяч. Но на самом деле все было немножко не так, хотя спор имел место.

Более правдивую историю рассказал нынешний генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе, который на рубеже веков работал в Милане и имел самое непосредственное отношение к переезду Шевченко на Апеннины.

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"Очень хорошо помню тот день, когда мы с Андреем вскоре после его перехода в Милан приехали на виллу Берлускони. Первое, что сказал мне Сильвио: "Резо, ты посмотри, какой кристально чистый парень. Уверен, что он у нас заиграет. Буду рад, если в первом сезоне забьет хотя бы десять мячей".

Когда я перевел Андрею пожелание босса, он ответил: "Резо, скажи, что я забью два раза по десять". На это Берлускони улыбнулся и сказал: "Ну, если получится хотя бы 15, дам во время отпуска свою яхту для круиза по Средиземному морю…"

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Эти слова позже подтвердил и сам Шевченко.

"Была история, которую могу подтвердить. Берлускони перед началом сезона пообещал: если стану лучшим бомбардиром итальянского чемпионата, смогу провести отпуск на его яхте и в его доме – и слово сдержал", – вспоминал позже Шевченко.

Летом, как и было оговорено, Андрей получил в свое распоряжение 30-метровую красавицу-яхту. Вместе с ним тогда в небольшое путешествие отправились и некоторые партнеры по команде, в частности, Паоло Мальдини, Массимо Амброзини и Алессандро Костакурта.

Во время игровой карьеры в Милане Шевченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, стал обладателем Золотого мяча, выиграл Серию А, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.