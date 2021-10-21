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Забудьте про Месси! Барселона повесила гигантский ценник на мегаперспективного таланта

Сергей Шаховец
21 октября, 16:03
Испанская Барселона официально объявила о продлении контракта с форвардом Ансу Фати

Барселона продлила контракт с Фати, прописав клаусулу в 1 миллиард / Фото: Reuters

Новое соглашение с испанским футболистом гвинейского происхождения будет действовать до июня 2027 года. В контракте прописали сумму выкупа на уникального форварда – 1 миллиард евро.

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"Моим желанием было остаться в Барсе. Я очень рад, что клуб поверил в меня. Я хочу добится здесь успеха", – сказал счастливый Фати на презентации.

На вопрос журналистов о цифре "10", которую он получил по наследству от Лионеля Месси, 18-летний форвард ответил очень спокойно.

"Я очень благодарен капитанам за то, что они подарили мне 10-ку. Я был к этому готов, но я не чувствую никакого давления, потому что я знаю, что я могу сделать, и я всегда выкладываюсь по максимуму, хотя невозможно сравниться с тем, что сделал Лео Месси" – сказал наследник легендарного аргентинца.

Ансу Фати / Фото: Reuters

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Добавим, что Ансу Фати родился 31 октября 2002 года в Бисау (Гвинея-Бисау). Сейчас он один из самых популярных футболистов. Фати дебютировал в основной команде в 2019 году в возрасте 16 лет.

Затем Ансу достиг еще одной важной вехи после своего дебюта, когда он стал самым молодым игроком Барсы, забившим в Ла Лиге.

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Фати также стал самым молодым игроком "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов, в которой он дебютировал в матче против Боруссии Дортмунд. Свой первый гол в Лиге чемпионов миланскому Интеру Ансу забил в возрасте 17 лет и 40 дней и побил рекорд турнира, установленный в 1997 году.

Напомним, что ранее Барселона подписала контракт с еще одним своим таланом – Педри, сумма отступных за него также составляет 1 миллиард евро.

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