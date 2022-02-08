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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
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Забудьте об Олимпиаде: дочь теннисиста взбудоражила Сеть горячим фото

Андрей Трофимов
8 февраля, 15:26
Наследница Евгения Кафельникова поделилась пикантным снимком с фолловерами – те отреагировали с использованием теннисной терминологии

Алеся Кафельникова / Фото: Instagram

Дочь знаменитого российского теннисиста бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся опубликовала очередную пикантную фотографию у себя в Instagram.

Модель предстала в белой шелковой блузе, оголив перед подписчиками грудь.

"Классная подача!" – отреагировал на фото один из фолловеров Алеси.

Отметим, что Алеся Кафельникова и ранее эпатировала публику откровенными снимками.

Алеся Кафельникова / Фото: Instagram

Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

Евгений Кафельников

Также ранее Евгений Кафельников призвал россиян оставить Украину в покое. Знаменитый теннисист не понимает, почему российские СМИ промывают мозги собственному населению.