Забудьте об Олимпиаде: дочь теннисиста взбудоражила Сеть горячим фото

Алеся Кафельникова / Фото: Instagram

Дочь знаменитого российского теннисиста бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся опубликовала очередную пикантную фотографию у себя в Instagram.

Модель предстала в белой шелковой блузе, оголив перед подписчиками грудь.

"Классная подача!" – отреагировал на фото один из фолловеров Алеси.

Отметим, что Алеся Кафельникова и ранее эпатировала публику откровенными снимками.

Алеся Кафельникова / Фото: Instagram

Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

Евгений Кафельников

Также ранее Евгений Кафельников призвал россиян оставить Украину в покое. Знаменитый теннисист не понимает, почему российские СМИ промывают мозги собственному населению.