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Забудьте Майка Тайсона! Бой Фьюри – Уайлдер признан лучшим в истории

Олег Люлька
14 октября, 12:17
Этого статуса поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера удостоили сразу две легенды – Джордж Форман и Боб Арум

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Иван Редкач назвал поединок Фьюри – Уайлдер боем года.

Но легендарный американский супертяж Джордж Форман пошел дальше, присвоив рубке в Лас-Вегасе, завершившейся победой Цыганского короля, звание лучшего боя в истории хэфивейта.

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"Форман, Фрейзер, даже Майк Тайсон: забудьте всех нас. Это новый день, и все дело в Тайсоне Фьюри и Уайлдере. Они провели лучший в супертяжелом весе титульный бой в истории", – написал 72-летний Джордж Форман у себя в Twitter.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

С Форманом согласен промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум.

"Фьюри vs Уайлдер – лучший бой в супертяжелом весе. Люди спросят, как он может быть круче третьего поединка Али и Фрейзера, который получился просто невероятным. Я помню ту затемненную арену на Филиппинах так, словно сейчас сижу там. Но тот бой уступает этому, потому что в нем не было столько насилия и нокдаунов", – сказал 89-летний Боб Арум iFL TV.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images

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Напомним, в минувшую субботу Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде. Перед этим оба боксера по два раза побывали в нокдауне.

Смотрите, как Фьюри нокаутировал Уайлдера

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Смотрите, как Али победил Фрейзера в 1975-м

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