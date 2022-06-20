Забрали часы, ранили брата. Жуткое нападение на звезду сборной Испании

У Ольмо украли часы за 30 тысяч евро / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Известный испанский футболист Даниэль Ольмо, который сейчас играет за Лейпциг, решил отпуск провести на родине. Футболист отдыхал в Валенсии вместе с братом, где стал жертвой ограбления.
Как пишет Las Provincias, нападение произошло когда Ольмо и брат выходили из парикмахерской. Футболиста уже поджидали двое преступников. Они набросились на Даниэля и отобрали часы стоимостью 30 тысяч евро.
Брат футболиста был ранен при попытке помешать грабителям скрыться на автомобиле.
Даниэль Ольмо является воспитанником Барселоны. Сейчас играет за Лейпциг, но каталонский клуб хочет вернуть 24-летнего полузащитника, трансферная стоимость которого 40 млн евро.
Ольмо – победитель молодежного чемпионата Европы 2019 года. За национальную команду провел 24 матча и забил 4 гола. Пожалуй, лучший его поединок за сборную Испании пришелся на 1/8 финала Евро-2020. Даниэль сделал две результативные передачи в дополнительное время и помог Испании обыграть Хорватию – 5:3.
Ранее преступники ограбили аргентинского защитника Бенфики Николаса Отаменди. Они связали игрока и затянули ему ремень на шее. После этого обчистили дом, где находились жена и сын футболиста.