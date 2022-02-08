Забит лучший гол в истории футбола (видео)

Лусао сотворил невероятное / Фото: Twitter
Невероятный по красоте гол был забит в матче бразильского штата Пернамбуку. Защитник команды Салгейру Лусао поразил ворота соперника ударом с лета со своей половины поля!
Дистанция до ворот Сете де Сетембру составила около 70 метров.
Когда мяч отскочил на ногу к Лусао, бразильский защитник, не думая, со всей силы вынес его куда подальше – а получился гол, голище, суперголяра!
В восторге был не только автор шедевра, но и судья поединка, примкнувший к праздновавшим чудо-гол игрокам Салгейру.
"Лучший гол в истории", – пишут в комментариях под видео этого безумного гола болельщики.
Добавим, что Салгейру обыграл Сете де Сетембру – 4:0.