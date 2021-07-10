За день до финала Евро-2020: умер знаменитый форвард сборной Англии

Известный в прошлом футболист английской сборной и Ипсвича Пол Маринер умер в возрасте 68 лет от рака мозга

Пол Маринер сыграл 35 матчей за Англию / Фото: Twitter

Завтра исторический день для сборной Англии. Впервые команда сыграет в финале чемпионата Европы. Увы, этого уже не увидит бывший нападающий сборной Англии Пол Маринер. Он умер в возрасте 68 лет.

"Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим клубам", – говорится в сообщении пресс-служба национальной команды.

Причина смерти Маринера – рак мозга.

За сборную Англии Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Он провел 35 матчей, в которых забил 13 голов. В составе Ипсвича Маринер выиграл Кубок УЕФА (1981) и Кубок Англии (1978).

Также он выступал за Плимут Аргайл, Арсенал и Портсмут.

По окончании карьеры тренировал Плимут, американский Нью-Инглэнд Революшн и канадский Торонто.

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