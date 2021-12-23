За что он получил "Золотой мяч"? Месси повторил антирекорд результативности

Лионель Месси повторил свой антирекорд 15-летней давности / Фото: Reuters

В матче 19-го тура французской Лиги 1 Пари-Сен-Жермен на выезде играл против аутсайдера чемпионата Лорьяна. Команда Месси сумела уйти от поражения на последних минутах поединка. Но спасительный гол забил не Лео, а его партнер по атаке Мауро Икарди.

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Этот матч стал восьмым подряд выездным поединком, в котором Месси не забивает.

Неприятная серия стала повторением антирекорда 15-летней давности, когда аргентинец выступал за Барселону, сообщает Stats Foot. Предыдущий раз Месси так долго не забивал с сентября 2006 года по март 2007-го.

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Отметим, что результативность аргентинца в Лиге 1 выглядит удручающей – всего 1 гол в 11 матчах.

Но несмотря на такие показатели переход Месси в парижский клуб уже окупил себя. Ранее мы сообщали, что только на одних футболках ПСЖ заработал сумму равную стоимости всего состава киевского Динамо.

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