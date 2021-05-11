Ювентус оставляет Пирло и Роналду еще на сезон. Только, где они будут играть?

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед заявил, что главный тренер туринцев и португальский нападающий никуда не уходят и будут бороться до конца

Криштиану Роналду и Андреа Пирло / Фото: Reuters

Вице-президент Ювентуса и обладатель Золотого мяча-2003 Павел Недвед заявил, что главный тренер туринцев Андреа Пирло и нападающий Криштиану Роналду останутся в клубе на следующий сезон. Хотя только ленивый не выгонял легенду итальянского футбола после вылета из Лиги чемпионов и провала в Серии А.

Читайте также: Хотят 6 детей и одного усыновить! Смелые планы итальянского дизайнера и звезды футбола

"Мы испытываем некоторые сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в Ювентусе. Роналду тоже", – сказал Недвед Sport Mediaset после поражения от Милана в чемпионате со счетом 0:3

Павел Недвед и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

После 35 туров прошлогодний чемпион Италии Ювентус занимает только 5-е место в турнирной таблице Серии А, и отстает на один балл от Наполи и пропуска в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее мы сообщали, что Ювентус исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги. И вот тогда Роналду и сам вряд ли захочет остаться.

Кстати, сам Криштиану хочет завершить карьеру в родном Спортинге. Еще год 36-летний португалец собирается играть за итальянский Ювентус, с которым у него контракт до лета 2022 года. А затем на правах свободного агента звезда вернется в Лиссабон.

Ранее мы писали, что Барселону, Реал и Юве хотят убрать из еврокубков на годы. Президент УЕФА словенец Александер Чеферин считает, что клубы, которые не вышли из футбольной Суперлиги, стоит отстранить от турниров на два сезона.

Смотрите, как Ювентус разгромно проиграл Милану