Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча

В четверг, 6 января, в Турине будет сыгран матч 20-го тура итальянской Серии А. Ювентус принимает Наполи.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Ювентус – Наполи. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

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ЮВЕНТУС – НАПОЛИ

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Турнирные расклады

Ювентус занимает непривычную для себя пятую позицию. Минус 12 очков от лидера Интера.

Последние 10 игр во всех турнирах для Ювентуса были не плохими: 7 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Наполи расположился на третьем месте в Серии А. Отстает от лидера на 7 очков.

Неаполитанцев штормит последнее время. В 10 последних матча у команды всего 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений!

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Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Ювентуса – 1.66, на ничью – 4.00, на победу Наполи – 5.50.

Вероятность победы Ювентуса – 58%, ничьи – 24%, победы Наполи – 18%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1926 года. За это время было сыграно 157 матчей – 74 победы Ювентуса, 48 ничьих, 35 встреч выиграл Наполи.

Пять последних встреч в Серии А:

11.09.2021. Наполи – Ювентус – 2:1

07.04.2021. Ювентус – Наполи – 2:1

13.02.2021. Наполи – Ювентус – 1:0

26.01.2020. Наполи – Ювентус – 2:1

31.08.2019. Ювентус – Наполи – 4:3

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте MEGOGO.

