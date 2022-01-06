6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
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Реал --
Валенсия --
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Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
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Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
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Эвертон --
Лестер --
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Атлетико --
Атлетик --
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Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
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Барселона --
Реал --
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Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча

Любомир Луканюк
6 января, 14:18
Следите за поединком чемпионата Италии, где Наполи борется за скудетто, а Ювентус мечтает попасть в Лигу чемпионов

В четверг, 6 января, в Турине будет сыгран матч 20-го тура итальянской Серии А. Ювентус принимает Наполи.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Ювентус – Наполи. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

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ЮВЕНТУС – НАПОЛИ

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Турнирные расклады

Ювентус занимает непривычную для себя пятую позицию. Минус 12 очков от лидера Интера.

Последние 10 игр во всех турнирах для Ювентуса были не плохими: 7 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Наполи расположился на третьем месте в Серии А. Отстает от лидера на 7 очков.

Неаполитанцев штормит последнее время. В 10 последних матча у команды всего 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений!

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Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Ювентуса – 1.66, на ничью – 4.00, на победу Наполи – 5.50.

Вероятность победы Ювентуса – 58%, ничьи – 24%, победы Наполи – 18%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1926 года. За это время было сыграно 157 матчей – 74 победы Ювентуса, 48 ничьих, 35 встреч выиграл Наполи.

Пять последних встреч в Серии А:

  • 11.09.2021. Наполи – Ювентус – 2:1
  • 07.04.2021. Ювентус – Наполи – 2:1
  • 13.02.2021. Наполи – Ювентус – 1:0
  • 26.01.2020. Наполи – Ювентус – 2:1
  • 31.08.2019. Ювентус – Наполи – 4:3

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте MEGOGO.