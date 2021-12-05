5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Ювентус – Дженоа: во сколько и где смотреть матч Шевченко против сильнейшего клуба Италии

Сергей Шаховец
5 декабря, 12:14
В воскресенье, 5 декабря, Дженоа под руководством Андрея Шевченко сыграет против Ювентуса – одного из самых титулованных клубов Италии. Список трансляторов знакового матча Серии А

В матче 16-го тура Серии А Дженоа Андрея Шевченко будет противостоять Ювентусу / Фото: Reuters

Поединок 16-го тура Серии А Ювентус – Дженоа состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Ювентус – Дженоа доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 1
  • DAZN
  • Setanta Sports 1
  • BT Sport 1
  • Arena Sport 1 Slovenia
  • C More Sweden
  • Digi Sport 2 Romania
  • Eleven Sports 2 Poland

"Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть, и он это много раз доказывал", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Ювентус – Дженоа аналитики букмекерских контор называют хозяев. На их победу установлен коэффициент 1.23, на ничью – 6.20, на победу гостей – 17.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Ювентуса – 76%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Дженоа – 7%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Дженоа (97 млн евро) в шесть раз дешевле кадровой обоймы Ювентуса (603 млн евро).

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ювентус и Дженоа встречались друг с другом 160 раз.

  • Победы Ювентуса – 90
  • Ничьи – 32
  • Победы Дженоа – 38
  • Разница мячей – 314:195

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. В активе "грифонов" десять очков, и от спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

Туринский Ювентус пока никак не может набрать ход в чемпионате. После 15 сыгранных матчей "старая синьора" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А.