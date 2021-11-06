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Юнайтед против Сити: где и во сколько смотреть главное дерби Манчестера

Любомир Луканюк
6 ноября, 11:45
Поединок на "Олд Траффорд" начнется в 14:30, мы ведем онлайн-трансляцию встречи Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters

Главный матч футбольного уикенда будет сыгран сегодня в Англии. В 11-м туре Премьер лиги встречаются Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

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Во сколько начало матча. По футбольным меркам поединок начнется очень рано, в 14:30 по киевскому времени.

Где смотреть дерби. Наш сайт проведет трансляцию матча с "Олд Траффорд". Следите за событиями в Манчестере в режиме реального времени.

В Украине поединок чемпионата Англии покажут в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine.

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Кто фаворит. В букмекерских конторах фавориты встречи гости. Котировки на победу Манчестер Сити – 1.74, на ничью – 4.10, на успех Манчестер Юнайтед – 4.60.

Турнирная таблица. В последних пяти матчах Юнайтед выиграл лишь раз, а у Сити лишь одно поражение.