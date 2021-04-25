Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта

Юлия Левченко / Фото: Instagram
Легкоатлетка Юлия Левченко, которую читатели Segodnya.ua признали секс-символом украинского спорта, продолжает готовиться в Турции к летней Олимпиаде в Токио.
В Анталье вице-чемпионка мира-2017 по прыжкам в высоту решила временно сменить профиль и потренировать прыжки в длину. Причем для этого выбрала необычную локацию – пляж.
А после этих прыжков Юлия Левченко опубликовала видео, от просмотра которого красотку становится жалко. Блондинка в бикини погрузилась в бассейн с очень холодной водой. В этот момент лицо у спортсменки сделалось таким, словно она съела лимон. Видно было, Юлия переживает ощущения не из приятных.
Но, очевидно, без таких процедур закаливания, если хочешь стать олимпийской чемпионкой, не обойтись.
Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, напомнившая о себе.
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