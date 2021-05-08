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Ярмоленко выше на поле впервые с марта и сразу отличился ассистом

8 мая, 10:12

Александр Трикиша

Украинец получил редкий случай проявить себя на поле и записал на свой счет результативную передачу. Впрочем, результативным действием Ярмоленко отличился за молодежную команду

Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел весь матч за Вест Хэм против Арсенала и отличился результативной передачей, а сам поединок завершился мировой 2:2. Единственное уточнение, украинец сыграл за резервную команду в чемпионате U-23.

Ярмоленко не играл за первую команду с февраля, когда получил травму колена. Вернувшись в строй, он лишь несколько раз попадал в заявку на матч, но на поле так и не появлялся. При этом, Андрею даже не предоставляли грогового времени в молодежной команде – в предыдущий раз он выходил на поле в составе команды U-23 еще в марте.

В целом, Ярмоленко провел в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца всего в 5 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Жунир Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ: а там и до Реброва недалеко. Еще 24 гола, и форвард Шахтера станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

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Смотрите, как забивал Андрей Ярмоленко:

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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