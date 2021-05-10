Ярмоленко впервые с февраля сыграл за Вест Хэм, но стал худшим игроком матча

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся в состав первой команды Вест Хэма. Украинец принял участие в поединке чемпионата Англии против Эвертона, но вряд ли сможет записать себе этот матч в актив.
Лондонцы уступили со счетом 0:1, а сам Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте, но ничем на поле не отличился. Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца худшей оценкой в матче – 5.9. Столько же получил еще один игрок, вышедший на замену.
Ярмоленко не играл за первую команду с февраля, когда получил травму колена. Вернувшись в строй, он лишь несколько раз попадал в заявку на матч, но на поле так и не появлялся.
Недавно он сыграл за молодежную команду и отличился ассистом. В целом, Ярмоленко провел в текущем сезоне 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца всего в 5 миллионов евро.
Смотрите, как забивал Андрей Ярмоленко:
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