Ярмоленко в Спартаке: Вест Хэм решил сплавить украинца в Москву

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Лондонский Вест Хэм, желающий приобрести полузащитника Спартака Алекса Крала, предложил москвичам в качестве частичной оплаты за чеха украинца Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Westhamfans.org. За счет Ярмоленко Вест Хэм рассчитывает покрыть половину стоимости Крала, потенциальный трансфер которого оценивается в 16 млн евро.

Впрочем, сам же ресурс отмечает, что у людей из руководства Вест Хэма, которым пришла в голову эта идея, явно не все в порядке с пониманием реальности.

"Ну какой клуб согласиться обменять 23-летнего футболиста, у которого вся карьера впереди, на игрока, которому уже за 30, тем более подверженного травмам? – недоумевает Westhamfans. – К тому же, москвичам придется платить Ярмоленко ошеломительную зарплату"

Напомним, по данным британским СМИ, Ярмоленко получает в Вест Хэме 7 млн евро в год.

Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Хотя и сам Андрей вряд ли даже рассматривал бы вариант с переездом в Москву, хотя сам родился в Санкт-Петербурге.