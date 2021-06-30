Ярмоленко подвинул обладателя "Золотого мяча": украинец в топе рейтинга Евро-2020

Полузащитник сборной Украины вышел на четвертое место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Европы по версии УЕФА, лидирует Криштиану Роналду

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

31-летний полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в четверку число лучших игроков чемпионата Европы после матчей 1/8 финала. Напомним, что Украина обыграла Швецию, а Ярмоленко отметился голевой передачей.

УЕФА, благодаря специальному созданному алгоритму, учитывающему наиболее важные статистические данные для игроков каждой позиции, определяет индекс полезности каждого футболиста Евро-2020, обновляя показатели в режиме реального времени.

На данный момент лидером в этом рейтинге является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, за ним располагается нападающий сборной Чехии Патрик Шик, а замыкает тройку лучших представитель сборной Германии – Робин Госенс. А на четвертое место в рейтинге удалось подняться Андрею Ярмоленко, который обошел обладателя "Золотого мяча"-2018 хорвата Луку Модрича.

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В четырех встречах текущего Евро-2020 на счету Ярмоленко два забитых мяча и две результативные передачи.

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