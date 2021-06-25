Ярмоленко и Малиновский вернулись в основную группу сборной, Зубков на подходе

Звездные легионеры национальной команды возобновили тренировки в основной группе после выходного, вот-вот к ним присоединится и Зубков

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Ведущие футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский вернулись в общую тренировочную группу национальной команды. Накануне оба пропускали занятие, так как им был предоставлен отдых.

Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters

Между тем центральный защитник сборной Денис Попов продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. А вот левый вингер Александр Зубков, получивший аналогичное повреждение в стартовом поединке Евро с Нидерландами, хоть и продолжает тренироваться индивидуально, но уже очень близок к возвращению к общей группе.

Об этом сообщает журналист каналов Футбол 1/2/3 Дмитрий Шпирко.

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Напомним, сборная Украина впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. По иронии судьбы, в 1/8 финала (29 июня в Глазго) команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили нас в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2.

Если украинцы пройдут шведов, то в 1/4 финала встретятся с победителем пары Англия – Германия.

Смотрите, как шведы помогли Украине попасть в 1/8 финала