Ярмоленко и Малиновский вернулись в основную группу сборной, Зубков на подходе

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters
Ведущие футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский вернулись в общую тренировочную группу национальной команды. Накануне оба пропускали занятие, так как им был предоставлен отдых.
Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters
Между тем центральный защитник сборной Денис Попов продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. А вот левый вингер Александр Зубков, получивший аналогичное повреждение в стартовом поединке Евро с Нидерландами, хоть и продолжает тренироваться индивидуально, но уже очень близок к возвращению к общей группе.
Об этом сообщает журналист каналов Футбол 1/2/3 Дмитрий Шпирко.
Напомним, сборная Украина впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. По иронии судьбы, в 1/8 финала (29 июня в Глазго) команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили нас в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2.
Если украинцы пройдут шведов, то в 1/4 финала встретятся с победителем пары Англия – Германия.
Смотрите, как шведы помогли Украине попасть в 1/8 финала
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