Видео салюта на открытии Олимпиады-2020

Салют на открытии Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Фейерверки начали развлекать зрителей в самом начале церемонии открытия. Яркие огни осветили вечерний Токио, а шоу было видно даже на окраинах города.

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А затем салют осветил токийское небо еще раз после зажжения олимпийского огня. Как мы писали ранее, эту миссию доверили знаменитой теннисистке Наоми Осаке.

Организаторы открытия развлекали зрителей не только фейерверком. Также в небе над стадионом красивое шоу устроили 1800 дронов. Беспилотники образовали в воздухе эмблему Игр-2020, а затем показали контур Земли.

Церемония открытия Олимпиады-2020 прошла сегодня в Токио. Сине-желтый флаг на церемонии несли олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Смотрите, как сборная Украины выходила на церемонию открытия Олимпиады.

Кстати, Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали. Первый канал РФ ушел на рекламу перед выходом спортсменов национальной команды Украины во время сегодняшней церемонии открытия.