Яремчука выставили на продажу: украинец может перейти в клуб к сынку Шевченко

Яремчук может стать одноклубником Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главным претендентом на украинца называют английский Эвертон, где уже выступает другой наш земляк Виталий Миколенко.

Об этом сообщает Correio da Manhã.

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В Бенфике остались недовольны игрой Яремчука, который пришел в команду только прошлым летом из Гента за 17 миллионов евро. За полгода Роман провел 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Кстати, летом Яремчук и Миколенко попали в скандал после совместного фото с российским рэпером Бастой, который в свое время поддержал российскую агрессию и незаконную оккупацию Крымского полуострова.

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Зачем Эвертону Яремчук

Остается открытым вопрос, где собираются использовать Яремчука в Эвертоне, ведь в составе есть дорогостоящие центральные нападающие Ришарлисон (55 млн евро) и Доминик Калверт-Льюин (45 млн евро).

Правда, результативностью они не отличаются, ведь лучшим бомбардиром команды в сезоне является левый вингер Демарай Грэй, на счету которого 5 мячей.

И главный вопрос, кто дал добро на трансфер, ведь на данный момент у Эвертона нет главного тренера. Пока роль исполняющего обязанности выполняет Данкан Фергюсон, а в СМИ сообщают, что вскоре команду должен возглавить Фрэнк Лэмпард.