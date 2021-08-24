Яремчук сыграет в группе Лиги чемпионов!

Роман Яремчук произвел фурор в Португалии / Фото: SLBenfica

Сегодня были сыграны ответные поединки квалификации Лиги чемпионов. Последнего этапа на пути к групповому турниру.

Лиссабонская Бенфика с украинским форвардом Романом Яремчуком продолжит выступления в самом престижном еврокубковом турнире. Португальцы по сумме двух матчей прошли ПСВ.

Неделю назад в Лиссабоне португальские "орлы" праздновали победу со счетом – 2:1. Сегодня команды разошлись без голов – 0:0.

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И это при том, что час Бенфика играла в меньшинстве. На 32-й минуте за две желтые карточки был удален Лукас Верисимо.

Наш нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе португальцев и провел на поле 61 минуту.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Монако. Там точно будет киевское Динамо. И завтра к динамовцам может присоединится донецкий Шахтер. Осталось пройти Монако.