Яремчук и Миколенко попали под дедовщину

Виталий Миколенко и Роман Яремчук / Фото: Reuters
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко, после вылета с Евро отдыхающие в турецком Кемере, решили и там потренироваться.
Или, быть может, их заставили?
Супруга Романа Яремчука Кристина опубликовала видео, как ее муж и Миколенко отжимаются от газона. При этом напротив них сидит и подгоняет игроков почетный президент львовского клуба Рух Григорий Козловский.
В момент, когда Яремчук остановился, Козловский настоятельно призвал его продолжить упражнение. "Я считаю", – сказал босс Руха.
"Дедовщина", – так подписала это видео у себя в сториз Кристина Яремчук.
Напомним, на Евро-2020 у Миколенко и Яремчука возникла размолвка по ходу матча с Австрией (0:1). Яремчук выписал нагоняй партнеру после того, как тот в потенциально голевом моменте не смог дать ему точную передачу. Виталий не смолчал и в ответ, как можно было прочитать по его губам, послал форварда Гента на три буквы.
Роман Яремчук и Виталий Миколенко / Фото: Instagram
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Впрочем, футболисты чуть ли не сразу заиграли эту ситуацию. Окончательно же "топор войны" Миколенко и Яремчук зарыли после вылета с турнира, решив провести вместе отпуск.
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