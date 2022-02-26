8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Якобы отъезд Суркисов: видео и комментарии

Павел Василенко
26 февраля, 22:10
Автор скандального видео утверждает, что братья Суркисы покидают Украину. Но журналист, отмеченный в ролике, утверждает, что это – фейк

Суркисы остаются в Украине - говорит Бурбас / Фото: Та то Таке

В Сети появилось видео, как владельцы киевского Динамо Григорий и Игорь Суркисы якобы покидают Украину – в связи с войной со стороны России, добравшейся до столицы нашей страны.

Видео обнародовало Tatotake.

Реклама

Братья Суркисы якобы были замечены на заправке в городе Дубно Ровенской области – вместе с семьей и охраной. Покинув заправку, они, судя по видео, трассой Киев-Чоп направились в сторону Львова. При этом автор видео в TikTok сказал, что Суркисы поехали к границе.

Реклама

На видео был отмечен журналист Игорь Бурбас.

Реклама

Но при этом сам Бурбас уже заявил, что появившееся видео – фейк.

"Друзья! Украинцы! Коллеги! Побратимы! Сейчас не время ложных сенсаций и дешевого хайпа. Видео, на котором меня обозначено – абсолютный фейк. В Дубно меня в эти дни не было. Из страны я тоже не убегал и собираюсь оставаться в Украине до победного дня!" – написал на своей странице в Telegram Игорь Бурбас.

"Братья Суркисы тоже не покидают страну. Поэтому и это дезинформация от автора видео. Первые сутки владельцы Динамо провели в собственном доме, затем переместились на клубную базу, а сегодня сменили дислокацию, отправившись на запад страны. Точное местонахождение не буду называть в соображениях безопасности", – сказал Бурбас.

"Всем миру! Всем правды! Мы выстоим! И победим! Украина превыше всего", – добавил журналист.