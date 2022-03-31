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Я вырос в таких ценностях. Итальянский вратарь приютил украинку с ребенком

Любомир Луканюк
31 марта, 11:35
Голкипер Эмполи Гульельмо Викарио поселил у себя дома беженцев из Днепра – Анну и ее 11-летнего сына Милана

Викарио подарил Милану свою футболку / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине не оставляет никого равнодушным. Недавно мы сообщали, что вратарь ПСЖ Кейлор Навас поселил у себя в Париже украинских беженцев.

Теперь стало известно, что голкипер Гульельмо Викарио, который выступает за Эмполи, пригласил пожить украинку Анну и ее 11-летнего сына Милана.

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"Трудно, по крайней мере сначала, общаться с женщиной, которая вынуждена находиться вдали от мужа. Вы пытаетесь сочувствовать, но если вы не пережили войну, вы не можете ее понять", – рассказывает футболист.

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"Для общения мы полагались на Google Translate. Когда я сказал, чем я занимаюсь, Милан был поражен. Я показал ему несколько видео своих игр, а потом подарил свою футболку. Его глаза светились, он сразу надел ее.

Я пообещал ему, что буду искать футбольную школу в Удине, которая бы его приняла и позволила бы играть", – продолжает Гульельмо.

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"Анна и Милан знают, что могут оставаться у нас сколько угодно. Я вырос в таких ценностях. Несколько лет назад брат моей матери усыновил двоих детей, родившихся в Эфиопии. Они мои двоюродные братья", – цитирует Викари La Gazzetta dello Sport.