Я тут с оказией: Коломойский оценил вероятность своего возвращения в украинский футбол

Коломойский смотрит матч Шахтер - Днепр-1

Бывший владелец Днепра Игорь Коломойский в субботу посетил матч 7-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Днепр-1 (2:0).

Однако возвращаться в футбол Игорь Валерьевич не собирается. Об этом он сказал в интервью программе "Великий футбол".

"Вероятность возвращения – пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться", – сказал Коломойский.

Почему тогда олигарх заинтересовался матчем УПЛ?

"Я тут с оказией, друзья пригласили, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу", – объяснил.

Также он оценил выступление сборной Украины на Евро-2020 и назначение Александра Петракова.

"Я не хочу давать никаких оценок, но на Евро команда не вышла на пик своей физической и функциональной формы. После 30-й минуты физически выглядели усталыми... Есть тренер по физподготовке, надо подводить команду. Тактически и стратегически команда играет, рисунок есть, а сил не было.

Петраков? Пока трудно оценивать. Это еще команда, созданная Шевченко. Что будет дальше – будем смотреть. Старт отбора на ЧМ был не очень, надо приложить большие усилия и чтобы соперники неважно сыграли.

Турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Должна быть надежда на Казахстан, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, а и у остальных. Тогда будут шансы", – подытожил Коломойский.

Смотрите, как Украина играла с Францией в отборе на ЧМ-2022: