Я тебя убью. Давай выйдем, если не боишься: 19-летний игрок хотел растерзать судью

Джулио Цеппьери / Фото: Instagram
В последнее время нервы теннисистов сдают все чаще. Недавно россиянин психанул и в кровь разбил колено ракеткой. А теперь 317-я ракетка мира, 19-летний итальянский теннисист Джулио Цеппьери, устроил разборки с судьей после проигранного матча 1/4 финала с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло на челленджере в Риме.
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Встреча завершилась со счетом 3:6, 0:6 в пользу представителя Аргентины. Цеппьери не сдержал эмоций после поражения и начал оскорблять судью на вышке. Рефери попросил юного итальянца успокоиться:
"Стоп, стоп, стоп. Я не собираюсь принимать это на свой счет, но лучше бы ты подумал, прежде чем что-то говорить".
Цеппьери же еще больше разозлился после этой реплики и начал откровенно угрожать судье.
"Хочешь поспорить? Давай выйдем с корта, и я тебя убью. Давай выйдем, если не боишься", — цитирует теннисиста Стефано Берлинчони в Twitter
Ранее главу мирового тенниса обругали во время матча.
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