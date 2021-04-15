Я против русской политики, рідна Україно, все буде добре! Пылкая поддержка бойца из Грузии

Грузинский боец UFC Роман Долидзе следит за ситуацией в нашей стране и поддержал Украину в конфликте с соседом, который использует силовые и агрессивные методы

Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе, который очень популярен и в нашей стране, поддержал Украину в конфликте с Россией. Ранее украинка из боев в клетке показала черепа своих недругов.

"Продолжаю следить за развитием событий в нашей стране. Я всегда считал и считаю, что Украина – это неделимое и единое государство, которое вправе самостоятельно решать все конфликтные ситуации на своей земле. Те силовые, агрессивные методы, которые наши соседи пытаются использовать против Украины, Грузии и ряда других стран – считаю категорически неприемлемыми", – сказал Долидзе на своей страничке в Instagram.

"Я надеюсь, что найдутся способы для решения данного вопроса другими методами. Я сейчас взволнован, стараюсь быть максимально корректным. У меня много друзей в России, не хочу показаться, что я против россиян или русского народа – нет, я против русской политики. Рідна Україно, як би не було, все буде добре", – добавил боец.

Роман Долидзе / Фото: Instagram

Долидзе – чемпион мира и Европы по грэпплингу, 7-кратный чемпион Украины по грэпплингу, чемпион Украины по ММА и Free-Fight, чемпион мира по ММА. В 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC. Он провел девять боев в MMA. Только в последнем поединке Долидзе впервые проиграл в UFC американцу Джайлсу.

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