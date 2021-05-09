Президент Шахтера Ринат Ахметов

9 мая сыгран последний тур чемпионата Украины. Но несколькими турами ранее стало известно, что Шахтер занял второе место. До этого "горняки" четыре сезона подряд брали титул Премьер-лиги. В эксклюзивном интервью программе "Великий футбол" на канале "Футбол" президент Шахтера Ринат Ахметов поделился мыслями о сезоне.

- Что произошло с командой, которая впервые за пять лет не стала чемпионом Украины?

- Произошло то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за пять лет. Это говорит о том, что Шахтер выигрывал четыре года золотые медали чемпионата Украины. За эти пять лет мы проделали хорошую, качественную работу. Я ожидал, что в этом году мы не выиграем чемпионат. И об этом с друзьями, коллегами делился.

- В какой момент вы это почувствовали?

- Когда мы закончили чемпионат, сидели с друзьями, я сказал о том, что, думаю, следующий мы не выиграем. Они думали, что шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была. Когда в Динамо пришел Мирча, наоборот, думал, что это поможет нам стать чемпионами. Я даже подумал, что, может, футболисты разозлятся, будут по-другому относиться и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли. Киевское Динамо играло очень хорошо и заслуженно выиграло.

- Контракт с Каштру продлеваться не будет?

- Вы помните, что у нас с Каштру был подписан контракт на два года. Новый контракт мы не предложили. Но клуб сиротой не будет. Тренировать клуб вы не будете и я не буду. Его будет тренировать, поверьте на слово, качественный и сильный наставник, в которого мы поверим. Каштру проделал очень качественную работу. В этом Шахтере он раскрыл много молодых игроков, я думаю, их имена будут надолго связаны с Шахтером. Он всегда будет в наших сердцах, потому что он вышел из сложнейшей группы.

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- В Лиге чемпионов были победы над Реалом, но было и два крупных поражения от Боруссии. Почему эти качели, на ваш взгляд, были с командой?

- Ну, вы понимаете, мы обыграли Реал Мадрид. Вы помните ковид – многие игроки не играли. В итоге поставили молодежь, а молодежь сотворила чудо. Вышла играть на равных по качеству игры, по контролю мяча, в комбинационный футбол, в атакующий футбол и на чужом поле. После первого тайма вели 3:0. Потом игра с Интером. Он ставит ту же молодежь, и она опять не проигрывает. Дальше игра с Боруссией… Молодежь может очень крупно выиграть и очень крупно проиграть. Мы проиграли, и это плохо. С Боруссией мы показали, что мы были очень плохо готовы. Но в то же время мы проиграли две игры 0:10 Боруссии, а затем по игре выигрываем 2:0 у Реала. И вроде бы не все плохо. И судьба наших еврокубков решается на выезде с Интером. Мы едем туда – и что? И мы не проигрываем.

В итоге мы говорим о том, что Каштру – великий. А когда проиграл Агробизнесу, Каштру – не великий. Но это несправедливо. Если мы выигрываем, это заслуга всех, в том числе и тренера, а когда мы проигрываем, то во всем виноват тренер. Я категорически против, чтобы мы так говорили. Я считаю, если мы проиграли, то во всем виноват я, а если мы выиграли – это заслуга всех. Значит, мы что-то не увидели. Значит, мы что-то недосмотрели. И я – прежде всего! Поэтому тысячи извинений перед болельщиками. Я считаю, что мы сделаем все для того, чтобы в будущем радовать своих болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой. И самое главное – победной игрой.

- То есть вы берете всю ответственность за этот сезон на себя?

- А как же? А когда я не брал ответственность на себя? Я уже 25 лет – 11 октября будет 25 лет – говорю, что если мы выигрываем – это заслуга всех, если проигрываем – прежде всего виноват я. Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать!