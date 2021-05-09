Президент Шахтера Ринат Ахметов

Президент Шахтера Ринат Ахметов в интервью программе "Великий футбол" рассказал о том, болел ли он коронавирусом. Оказывается – нет, хотя было несколько позитивных тестов.

- Вы болели коронавирусом?

- К счастью, пока нет. До той минуты, пока вы меня не спросили, не болел. Что будет дальше – увидим.

- Теперь я, если что, буду виноват?

- Я уже слышал, что писали. Один раз была ситуация: у меня было общение, и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболел. Потом на следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо украсило бы любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР, и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю – опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест.

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Начинаю измерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй – второе показывает, третий – третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце – и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет. Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4-5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал – все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10-15 дней. Все время – отрицательный. То есть я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали: "положительный", и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: "Ух ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает".

- Я только заболел – вы набрали, спросили, как там ощущения, действительно страшно. Ну а прививаться будете? Сейчас все об этом говорят.

- Ну, говорят, что нужно всем прививаться.

- Но вы еще не приняли решение?

- Уже практически принял, жду момента.

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