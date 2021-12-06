"Я хочу дальше инвестировать в наши победы". Большое интервью Рината Ахметова

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В начале декабря президент ФК Шахтер Ринат Ахметов получил специальную награду из рук главы УЕФА Александера Чеферина.

Руководитель европейского футбола вручил UEFA Football Leadership Award в честь достижений Шахтера за 25 лет президентства Рината Ахметова и в год 85-летия клуба.

Ринат Ахметов и Александер Чеферин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Впервые президент УЕФА Александер Чеферин вручил награду президенту украинского клуба. Что для вас это значит? Как вы восприняли это приглашение и эту награду?

- Это очень приятно. Я не сильно к такому привык, но это очень приятно. Но эта награда посвящается не мне, не моей деятельности, а всем болельщикам нашего клуба и всей нашей футбольной семье, всему коллективу футбольного клуба Шахтер: тренерскому штабу, массажистам, врачам, футболистам, академии. За что всем огромное спасибо!

- Какое впечатление произвел Александер Чеферин? О чем была встреча, о чем говорили за обедом?

- Александер Чеферин произвел на меня очень сильное впечатление. Это реформатор, очень сильный человек, очень справедливый человек, и он идет истинной дорогой. Дай Бог ему здоровья и сил.

- За дверями стоял громкий смех. Встреча была достаточно позитивная. Какие шутки были, о чем говорили?

- Хорошая, дружеская встреча. Может быть, смеялись, когда я рассказывал, как принял решение стать президентом футбольного клуба Шахтер, сколько ошибок я сделал и продолжаю делать, и сколько еще буду делать. То есть, рассказывал что-то о своем футбольном жизненном пути.

- 25 лет вы – президент Шахтера. Президент УЕФА отметил вас наградой за вклад в развитие украинского футбола, футбольного клуба Шахтер. Что Вам вспоминается за эти 25 лет? Что самое главное для Вас?

- Я помню каждый матч, я помню каждую игру, помню все, что я чувствовал перед матчами. Я всегда помню каждую секунду в день игры, что я переживаю, что я чувствую, как я со стадиона убегал, где я бегал, по каким улицам. Так что, если я начну рассказывать, что я помню за эти 25 лет, нам не хватит ни суток, ни двух, ни трех.

Я могу сказать одно: я влюблен в футбол. Я влюблен в Шахтер. Шахтер в моем сердце. Футбол в моем сердце.

И я очень рад, что я принял такое решение 25 лет назад. Я служил болельщикам и буду служить болельщикам Шахтера. Я служил болельщикам футбола и буду служить болельщикам футбола. Буду все делать для того, чтобы наша команда радовала болельщиков смелой, интеллектуальной игрой.

- 25 лет ваше сердце с Шахтером, и 25 лет вы инвестируете средства в команду, в клуб. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько средств вы вложили за 25 лет в Шахтер?

- Я думаю, это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Я начинал, седины не было, а футбол меня заставил чуть-чуть понервничать.

- Тем не менее, можно сказать, сколько клуб стоит сегодня?

- Для того, чтобы понять сколько он стоит, его нужно продать.

А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в Шахтер. Я хочу дальше инвестировать в наши победы.

Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол.

- То есть клуб не продается, и продавать вы его не будете?

- Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, в который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с Шахтером, Шахтер в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда.

- Если говорить о нынешнем сезоне, осень, какую бы вы поставили оценку команде за этот период? За еврокубки, в первую очередь? Впервые за много лет Шахтер не вышел в весну.

- Самую высокую я могу поставить оценку. Вы знаете, у нас очень молодая команда. Я благодарен тренерскому штабу во главе с Роберто Де Дзерби. Я хочу сказать, что у нас очень молодые игроки, и это очень смелый, амбициозный, интеллектуальный тренер, который играет в красивый, атакующий футбол. Я думаю, вы это видели. Мы играли с Реал Мадрид на выезде, проиграли 2:1, а по игре мы не должны были проигрывать этот матч. Мы играли с Интером, 2:0 проиграли, но по игре, особенно в первом тайме, мы играли очень неплохо. Я считаю, что Роберто и команда заслуживают огромного уважения.

Когда мы проиграли 5:0, я позвонил Дарио и сказал: "Дарио, передай, пожалуйста, комплименты Роберто от меня. Потому что он играет в смелый футбол, он не боится. А смелый всегда победит".

Поэтому я могу поставить только самую высокую оценку, и он во мне может найти только поддержку.

- Де Дзерби такой эмоциональный, Де Дзерби человек с чувством риска. Вам это импонирует?

- Мне это очень импонирует. Вообще я хочу сказать, мне очень импонирует тренерский штаб, вы посмотрите, какие они мотиваторы. Я думаю, болельщики иногда смотрят и за футболом, и за скамейкой. Им же интересно еще посмотреть, как Роберто бегает. Я хочу сказать – он душой переживает. Он любит футбол душой, всем сердцем. Тренерский штаб – это одна команда. Как они переживают каждую секунду игры! Это заслуживает огромного уважения и восхищения. Мне это очень нравится.

- Вам это нравится, но вы когда болеете, никогда эмоции не проявляете. Может, вам такого тоже не хватает? Может, вы в нем видите самого себя?

- Когда я болею, мое лицо может украсить поминки. Но я хочу сказать – это мне не нравится. А вот как ведет себя Роберто – мне нравится. Я убежден, что у нас как минимум добавится 2-3 трибуны болельщиков, и они будут ходить на Роберто.

- Если говорить о трансферах, вы инвестировали этим летом очень большие деньги в новых игроков и в тренерский штаб. И по стечению обстоятельств, сломался Траоре, травмы постоянно достают Педриньо. Как вы пережили то, что ваши инвестиции, как в казино, раз – и ставка не сыграла?

- Мы идем правильным путем. Тренерский штаб идет правильным путем. Победа – это не всегда правильная дорога. И если в твоих руках победа, это не всегда значит, что ты идешь правильно. Если в твоих руках поражение, это не всегда значит, что ты идешь неправильно. Я могу сказать, что, я убежден, что футбольный клуб Шахтер идет очень правильной дорогой.

Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерскому штабу, и я готов инвестировать еще в новых игроков.

Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

- Можно в это зимнее межсезонье ожидать усиление?

- Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления. Поэтому если мы увидим тех игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем восхищаться – мы обязательно это сделаем.

- Вы приобрели игроков, играющих в Европе. Несколько изменилась стратегия трансферная?

- Мы купили тех игроков, которых попросил Роберто.

- Но нет уже такой четкой стратегии – брать молодых бразильцев?

- Ну мы же не купили моих ровесников, мы купили молодых игроков, и я хочу сказать – это очень сильные и качественные игроки. Смотрите, Траоре играл в Аяксе. Марлон – он его хорошо знает. Это тоже опытный игрок, хороший игрок. Педриньо, я думаю, в него тоже все влюбились, ему 23 года. Мы хотели купить Педриньо тогда, когда он еще играл в Коринтиансе. То есть, мы будем покупать тех игроков, которые усилят игру нашей команды.

- Мы говорим о легионерах, но нынешняя осень показала, что в середине поля у Шахтера впервые появилась реальная конкуренция легионерам. Бондаренко, Мудрик. Футболисты, которые выходили и походу матча, например, с Интером, даже усиливали игру.

- Как можно не восхищаться Роберто, который, я хочу повторить, не боится? Не боится принимать такие решения. Который доверяет молодым игрокам. Что такое молодой игрок? Он может, по большому счету, повлиять на результат с плохой стороны. Он неопытный, ему нужно доверие. И он идет на то, чтобы дать это доверие. Он доверяет, он дает силы, дает уверенность, и я убежден, что мы будем восхищаться этими молодыми игроками.

- О чемпионате Украины. Противостояние с Динамо по-прежнему, как и 25 лет назад, вызывает те же эмоции? Та же острота эмоций?

- Я продолжаю нервничать, а раз я нервничаю, значит, мое сердце стучит.

А раз мое сердце стучит – мне это нравится, я занимаюсь любимым делом.

То есть, футбол – в моем сердце. Мы идем, у нас равные очки.

- Чего бы вам лично хотелось? Развязки в последнем туре или досрочного чемпионства?

- Мне бы хотелось, чтобы развязка была, наверное, в последнем туре, и мы узнали чемпиона. И чтобы им обязательно был футбольный клуб Шахтер.

- Ну это нервничать придется еще больше, Ринат Леонидович.

- Ну ничего, понервничаем.

- На 25-летие вас поздравляли и ваши футбольные друзья. Что пожелали братья Суркисы?

- Мы всегда поздравляем друг друга, потому что наши сердца преданы футболу. Они болеют за Динамо, я болею за Шахтер, а главное, мы все служим футболу. Братья меня поздравляют, и я братьев поздравляю, мне кажется, это уважение друг к другу.

- Но не желают вам выиграть чемпионство, как и вы им?

- Чемпионства не желают, но в Европе мы болели друг за друга. Наверное, когда мы болеем друг за друга, то "против" выступили и они, и мы. В следующий раз нужно болеть друг против друга, может, лучше выступят они, и может лучше выступим мы.

- В 2009 году вы получали приз от президента УЕФА Мишеля Платини, Вы получали Кубок УЕФА. В этот раз у вас встреча с Александером Чеферином. Личный, можно сказать, вы получили приз. Когда вы рассчитываете, что президент УЕФА снова вручит приз команде Шахтер?

- Я бы хотел, чтобы как можно быстрее. Для этого нам нужно выиграть европейский трофей. А для того, чтобы выиграть европейский трофей, нам нужно много работать, каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду. Я думаю, что мы идем в этом направлении.

- В офисе УЕФА висит, по сути, единственная футболка современного клуба – это футболка донецкого Шахтера образца 2009 года, где запечатлен клуб, который последним в истории выиграл Кубок УЕФА. Ваши воспоминания, здесь, в УЕФА, вы вспоминали это?

- Нет, мы не вспоминали, но я помню, что это было 20 мая 2009 года. Это был прекрасный день. Я помню, как первый гол забил Адриано, потом Пятов пропустил, Альдо, по-моему, бил с метров 35-ти. Пятов неудачно сыграл, и мы сыграли 1:1 в основное время. Я помню, что я все время в душе ругал Пятова. Ну как можно было такой мяч пропустить?

Мне казалось, если бы я стоял на воротах, я бы его отбил.

Но это только мне казалось, другим – нет. Потом было дополнительное время, и мы выиграли 2:1. Дарио справа дал Жадсону, Жадсон забил. Это была прекрасная минута, я был самый счастливый человек, я думаю, все болельщики донецкого Шахтера, украинского футбола были счастливые. Но я хочу сказать, что это был 2009 год. А сегодня у нас 2021. За эти 12 лет мы не выигрывали европейских трофеев. Нам нужно чаще побеждать.

Украинские клубы должны все делать для того, чтобы побеждать в Европе.

А для того, чтобы побеждать в Европе, нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать. Чемпионат должен становится лучше и лучше, к нам должны приходить лучшие игроки, лучшие тренеры. Стадионы должны быть переполнены. Я думаю, что все будет хорошо. Нужно иметь терпение и продолжать инвестировать, и верить в то, что мы будем побеждать и на европейской арене тоже.

- Вспоминая 2009 год, кажется, что рядом с футболкой Шахтера должен быть и ваш свитер.

Тогда все подумали, что я сумасшедший. Тогда я соблюдал все приметы, и после первого тайма я куда-то выбегал из стадиона, сам не знаю, где я был. Я уже 100 раз рассказывал, что в мае месяце я хотел прийти в дубленке и в свитере, в той же одежде, в которой я был, когда мы начали, по-моему, это было 19 февраля, с Тоттенхэмом, в Донецке.

- Если брать короткую перспективу, каким вы видите Шахтер в короткой перспективе?

- Сильным и успешным. Шахтер я вижу сильным и успешным, который будет атаковать, атаковать и атаковать.

- И в будущем.

- Очень сильный и очень успешный. А еще в будущем – очень-очень сильным и очень-очень успешным.

Хотелось, чтобы вы обратились к болельщикам, которые пережили трагедию, драму – Шахтер не вышел в весну. Как президент, поддержите их в этом сложном сезоне.

- Я могу сказать только одно: поражение – это ничто иное, как урок и первый шаг к чему-то лучшему. Мы должны верить в команду, мы должны верить в тренерский штаб, мы должны верить в наших игроков. Я убежден, что мы будем побеждать. Поэтому огромное спасибо всем болельщикам за то, что они с нами и в радости, и в трудные минуты.