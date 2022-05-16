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Я горжусь! Кличко обратился к героям на "Азовстали"

Анатолий Дерека
16 мая, 20:08
Экс-боксер и брат мэра Киева поддержал защитников Мариуполя, которые из последних сил защищаются от атак фашистов

Владимир Кличко высказался о бойцах на "Азовстали"

Полномасштабная война России против Украины идет уже почти три месяца. Самой горячей точкой остается Мариуполь, где оккупанты буквально уничтожают город, а также его инфраструктуру и мирное население.

Оплотом обороны Мариуполя остается завод "Азовсталь", где в бомбоубежищах прячутся женщины и дети, а также воины полка "Азов". Фашисты нещадно бьют по локации ракетами и бомбами.

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К героям на "Азовстали" записал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Спортсмен заявил, что он гордится защитниками Мариуполя.

"Я горжусь нашими храбрыми украинскими женщинами и мужчинами на "Азовстали", которые страдают и борются за свою жизнь, свои семьи, свой город Мариуполь. За свободу в Украине и за европейские ценности".

Отметим, что на выходных "Азовсталь" стала известна всему миру благодаря Евровидению. Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления в прямом эфире обратился к мировому сообществу с просьбой спасти героев Мариуполя.

К слову, в итоге Kalush Orchestra стали победителями Евровидения. За песню "Stefania" отдали свои голоса подавляющее большинство поклонников конкурса по всей Европе.

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