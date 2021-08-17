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"Я его очень люблю, но в Мадриде его не будет". Президент Реала против трансфера Роналду

Сергей Шаховец
17 августа, 16:49
Лучший бомбардир Реала за всю его историю не интересует руководство клуба в качестве усиления команды. У Флорентина Переса теперь новые фавориты

Туринский Ювентус готов расстаться с Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Возвращения звездного португальца в стан "сливочных" не будет. Несмотря на желание главного тренера Реала Карло Анчелотти, шансы снова увидеть "семерку" в белой футболке близки к нулю, сообщает Marca.

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Итальянский тренер был бы рад вновь поработать с Роналду, игровые качества которого он высоко ценит и поддерживает с ним контакты. Также не против возвращения Криштиану большая часть футболистов "королевского клуба".

Криштиану Роналду прощается с Евро-2020 / Фото: Reuters

Туринский Ювентус, за который сейчас выступает португальский нападающий, готов рассмотреть вариант продажи лучшего бомбардира Евро-2020, поскольку у него год действующего контракта и следующим летом он покинет команду бесплатно.

Но есть существенное препятствие на пути подписания мадридским клубом португальца – это Флорентино Перес. Президент "сливочных" сконцентрирован на покупке Килиана Мбаппе из ПСЖ, а Криштиану считает "перевернутой страницей".

"Криштиану не вернется в Мадрид, это больше не имеет смысла, я его очень люблю, и он многое нам дал, но в этом больше нет смысла", – цитирует Переса испанская Marca.

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Напомним, что Роналду выступал за "сливочных" в течении девяти лет, где стал лучшим бомбардиров в истории клуба. На его счету 311 голов в 292 матчах.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионата Италии / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали о том, что Манчестер Сити рассматривает вариант подписания Криштиану, где он может стать партнером по команде игрока украинской сборной Александра Зинченко.

Криштиану Роналду вывозит свой автопарк из Турина / Фото: Instagram

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