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Выяснилось, для кого румынский судья взял автограф у звезды Боруссии

8 апреля, 09:57

Олег Люлька

Желтую и красную карточки с росчерком Эрлинга Холанда продадут на аукционе

Нашлось объяснение странному поведению румынского лайнсмена Октавиана Шовре, который сразу после матча Лиги чемпионов Манчестер Сити – Боруссия Д 2:1 на глазах у всех в подтрибунном помещении обратился к форварду дортмундцев Эрлингу Холанду с просьбой дать автограф.

Оказывается, румынский судья уже много лет помогает центру, занимающемуся терапией больных аутизмом. С 2015 года Шовре передавал на благотворительные цели сувениры, которые привозил с футбольных матчей. Майки игроков, фотографии, автографы, даже флажки, с которыми он работал, выставлялись на аукцион. А вырученные средства поступали центру.

То же должно произойти с двумя карточками (желтой и красной), на которых оставил свой автограф Холанд.

Судья берет автограф у Холанда / Фото: Talksport

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Отметим, что Шовре также пытался достать автограф у тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, но это ему не удалось, сообщила Gazeta Sporturilor.

Обзор матча Манчестер Сити – Боруссия Д (2:1)

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