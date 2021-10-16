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16 октября 17:00
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Десна --
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Динамо --
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Шахтер --
Десна --
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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
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Минай --
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Выстрелы остановили матч: четверо раненных на футбольном поединке в Америке

Сергей Шаховец
16 октября, 23:35
Во время матча по американскому футболу между школьными командами Вигора и Уильямсона пострадало несколько людей

В результате стрельбы на футбольном матче в Алабаме было ранено четыре человека / Фото: The Washington Post

В результате стрельбы на футбольном матче между командами средних школ штата Алабама в пятницу вечером были ранены четыре человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает The Washington Post.

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Стрельба произошла на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобил во время поединка между школами Вигора и Уильямсона. По сообщению полиции, было произведено от пяти до семи выстрелов на выходе из стадиона.

По данным полиции, пострадали по меньшей мере четыре человека – трое мужчин и одна женщина были госпитализированы, и двое из четырех были несовершеннолетними. Состояние одного из пострадавших критическое.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как болельщики выбегают на поле к выходам со стадиона, а игроки падают на землю в целях безопасности. Слышно, как диктор говорит фанатам: "прикрыться и защитить себя".

Поединок был остановлен при счете 28:12 в пользу хозяев и будет доигран в понедельник.

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Добавим, что это не первый случай стрельбы на стадионе в городе Мобил. В 2019 году девять человек были ранены в результате перестрелки, разразившейся в конце футбольного матча между школами Ле Флора и Уильямсона. В результате полиция арестовала 17-летнего подростка, а позже определила, что стрельба началась из-за ссоры.

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